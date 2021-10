Burmistrz Więcborka nie odwołał dyrektorki biblioteki Ludmiły Piekałkiewicz -Geruzel. Dostała upomnienie

Wracamy do sprawy dyrektorki więcborskiej biblioteki, która przez rok prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek, co budziło wątpliwość o jej legalność. Zgodnie z zapisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zarządzające gminnymi jednostkami, nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek. Według prawa naruszenie zakazów skutkuje odwołaniem takiej osoby, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym organ uzyskał informację o przyczynie odwołania.

Dyrektorka biblioteki w Więcborku prowadziła działalność gospodarczą

Przypomnijmy, Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel we wrześniu 2020 roku założyła działalność gospodarczą z zakresu specjalistycznego projektowania -Biuro Projektowe „Nowy wymiar”. Zanim to zrobiła, zapytała zastępcę burmistrza Jacka Masztakowskiego o to, czy takowe może prowadzić. Uzyskała odpowiedź, że tak. Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel była przekonana, że działa zgodnie z prawem. Składając oświadczenie majątkowe 29 kwietnia 2021 roku, wykazała, że prowadzi biuro projektowe i uzyskała z tego tytułu niespełna 6 tysięcy złotych. Po tym, jak dowiedziała się, że nie może prowadzić działalności gospodarczej, 16 września br. wyrejestrowała działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.