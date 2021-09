Afera o biznes dyrektorki biblioteki w Więcborku. Czy Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel prowadziła go nielegalnie i zostanie odwołana?

Dyrektorka więcborskiej biblioteki we wrześniu 2020 roku założyła biuro projektowe „Nowy Wymiar”. Zarejestrowane było w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na jej adres zamieszkania w Zabartowie. Zgodnie z artykułem 2. pkt. 6 i 6a oraz z artykułem. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zarządzające gminnymi jednostkami, a taką jest publiczna biblioteka, nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek. Ludmiła Piekałkiewcz-Geruzel uważa, że swoją działalność prowadziła legalnie i nie ukrywała jej.

- Dyrektor nie może prowadzić działalności konkurencyjnej. Zdaniem prawnika, z którym się konsultowałam, mogę taką działalność prowadzić. Prowadzę ją, po pierwsze, po godzinach pracy, a po drugie nie jest ona żadną konkurencję dla działalności dyrektora czy biblioteki. Mam czas i „moce przerobowe”. Każdy ma jakieś hobby, ja akurat lubię projektować wnętrza. Wiadomo, że jeśli chcę to robić, to chcę to też robić legalnie. Płacę podatki i składkę zdrowotną – twierdzi Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel.