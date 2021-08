Więcej osób chce produkować wino w Polsce. Winnice spotkamy we wszystkich województwach

Dzięki tym danym KOWR na bieżąco wie, jak duże jest zainteresowanie produkcją wina w Polsce. Mowa oczywiście o tych producentach, którzy wyrabiają wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie naszego kraju i przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino mają obowiązek złożenia wniosku do ewidencji, którą prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co roku obowiązującym terminem jest 15 lipca.

Na wniosek producenta i przedsiębiorcy Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do ewidencji, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.

Z najnowszych, pozyskanych do połowy lipca danych wynika, że do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 wpisanych zostało 376 producentów, czyli o 14,28 % więcej w stosunku do roku 2020/2021. Ogólna powierzchnia upraw oscyluje wokół 630 ha. KOWR zaznacza, że podane dane mogą nieznacznie ulec zmianie ze względu na złożone przez wnioskodawców uzupełnienia.