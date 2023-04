Więcej pociągów z Bydgoszczy i Torunia pojedzie do Poznania! Znamy szczegóły

- Konsekwentnie zabiegamy o jak najlepszą siatkę połączeń. Wprowadzane zmiany godzin odjazdów pociągów dostosowujemy do potrzeb pasażerów m.in. dojeżdżających do pracy lub szkoły, a dzięki współpracy z naszymi partnerami z Wielkopolski po długich negocjacjach udało się od czerwca uruchomić kolejne pary pociągów łączącą nasze województwo z Poznaniem – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Sześć nowych par pociągów

Na linii Poznań-Bydgoszcz zaplanowane zostały 2 nowe pary pociągów. Na wprowadzeniu bezpośrednich połączeń do Poznania zyskają także mieszkańcy Mogilna, którzy od czerwca będą mogli korzystać z 7 dodatkowych par pociągów do obu stolic województwa.

Więcej zmian na torach

To kolejne wprowadzone w rozkładach jazdy zmiany. Od początku roku dodatkowa para pociągów wyjeżdża z Torunia do Sierpca, uruchomiona została także nowa para łącząca Bydgoszcz z Tucholą. Jeżdżący dotychczas od poniedziałku do soboty poranny pociąg z Grudziądza do Bydgoszczy wyjeżdża na tory także w niedzielę. Wraz z marcową korektą uruchomiono także nowe poranne połączenie z Kutna jako przedłużenie dotychczasowego pociągu Kaliska Kujawskie – Bydgoszcz przez Włocławek i Toruń.

Nadesłane

Za obsługę regionalnych pasażerskich połączeń kolejowych w naszym regionie (do 2030 roku) odpowiedzialni są operatorzy Arriva RP i Polregio. Rozkłady jazdy dostępne są na stronach www.arriva.pl oraz www.polregio.pl.