Artur Martyniuk, prezes Polregio: - Na Kujawach i Pomorzu pojadą nowe pociągi [wideo] Agnieszka Domka-Rybka

Spółka Polregio ma umowy ramowe z czterema producentami taboru na dostawę do 200 nowych pociągów. Jej wartość to ponad 7 mld zł. Nowy tabor dla Polregio to rekordowe zamówienie dla polskiej kolei regionalnej. Czy będzie jeździł także na Kujawach i Pomorzu?