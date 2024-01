Większa produkcja bioetanolu pomoże rolnikom. Potrzebna jest stabilizacja

- Cieszymy się, że tak się wreszcie stało, bo ta zmiana może przede wszystkim pomóc producentom kukurydzy oraz innych zbóż nadających się do produkcji bioetanolu- mówi Juliusz Młodecki, rolnik z Radzicza k. Nakła i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

O to, by od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce wprowadzano sukcesywnie nowe paliwo, z maksymalnie 10-procentową domieszkę biokomponentów, zabiegali także przedstawiciele rolników.

Mogą zyskać głównie producenci kukurydzy

Bioetanol, który jest biokomponentem dodawanym do benzyn, otrzymuje się z biomasy. Surowcem do jego produkcji są często zboża, trzcina cukrowa lub buraki cukrowe i ziemniaki.

Większa produkcja bioetanolu

Z informacji udostępnionych przez Krajową Izbę Biopaliw wynika, że wprowadzenie benzyny E10 zwiększy produkcję bioetanolu o co najmniej 200 tys. ton w skali roku.

I to przełoży się na zwiększony popyt na zboża (głównie kukurydzę). - Do zagospodarowania jest około pół miliona ton kukurydzy - uważa Juliusz Młodecki.

Kukurydza jest wciąż bardzo tania

Np. 13 stycznia 2023 roku za suchą kukurydzę kupujący oferowali w naszym regionie 110-125 zł/dt, zaś 12 stycznia br. było to 70-72 zł/dt. A to i tak nieco więcej niż kilka dni wcześniej, bo wówczas najniższe stawki doszły do 66 zł/dt.

Producenci zbóż, także kukurydzy, w minionym sezonie sporo dołożyli do produkcji. Nie oczekują dużych podwyżek, bo bardziej potrzebują stabilizacji na rynku. I dlatego spore nadzieje pokładają w zwiększonej produkcji bioetanolu.