Wiele chorób zakaźnych zaatakowało naraz. Ale to, co się teraz dzieje z rzeżączką może przerażać

Wzbiera fala szkarlatyny

Grypa prześcignęła Covid

Zapalenie opon mózgowych - niebezpieczna choroba

Róża z sepsą

Po raz kolejny wzrosła liczba osób zakażonych różą (z 3 019 do 5 243).

- Rzeczywiście, obserwujemy nie tylko wzrost, ale i większą ciężkość przebiegu w przypadku róży - przyznaje doktor Joanna Petelska-Michorzewska z Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego im. dr Wandy Błeńskiej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - Objawia się to zapaleniem skóry i tkanki podskóry, najczęściej w okolicy podudzia spowodowane paciorkowcami. Często powodem jest skaleczenie, zaniedbanie rany, niekiedy również grzybica stóp. Do tej pory większość przebiegów kwalifikowaliśmy jako „średnio ciężkie”. Teraz najczęściej mówimy od „bardzo ciężkich”, bo zwykle są to postacie pęcherzowe, po których powstają owrzodzenia na podudziach, wymagające długiego leczenia dermatologicznego. Raczej się na to nie umiera, ale róży może towarzyszyć może posocznica, a wtedy przebieg jest jeszcze cięższy.

W przypadku boreliozy mamy do czynienia ze wzrostem świadomości u pacjentów. Ludzie częściej się badają, na co wpływ miały doniesienia medialne.