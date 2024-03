Wielkanoc - gdzie szukać pomocy medycznej w Kujawsko-Pomorskiem? Tu możesz się zgłosić!

Jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W dni powszednie jest ona realizowana od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego. Natomiast całodobowo - w dni wolne od pracy, weekendy i w święta więc także w Wielkanoc. Z pomocy tej możemy skorzystać osobiście lub telefonicznie. Gdy będzie to konieczne, możemy też liczyć na wizytę domową.

W razie nagłej choroby czy pogorszenia stanu zdrowia, po pomoc medyczną – bez względu na miejsce zamieszkania - możemy udać się do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Co w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia?

- Wówczas zostaniemy przyjęci bez skierowania, a lekarze tam dyżurujący mogą wykonać nam badania i konsultacje, wyłącznie związane z powodem naszego zgłoszenia – mówi Barbara Nawrocka. I dodaje: - W przypadku izb przyjęć i SOR, o przyjęciu pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan ich zdrowia. Ocenia go personel medyczny podczas tzw. triażu, który pozwala określić pilność udzielenia pomocy medycznej. Pamiętajmy, oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza specjalisty – podkreśla rzeczniczka.

Izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – to miejsca, gdzie udzielana jest pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Jakie świadczenia stomatologiczne i gdzie?

Obecnie na terenie naszego województwa, w ramach umowy z K-P OW NFZ świadczeń z zakresu stomatologii doraźnej (w dni robocze od godz. 19.00. do godz. 7.00. dnia następnego, w weekendy, dni wolne i święta całodobowo) udzielają trzy placówki:

Pacjentowi, który zgłosi się z bólem do gabinetu stomatologicznego, mającego umowę z NFZ pomoc powinna być udzielona w dniu zgłoszenia. Ma on też prawo do wyboru placówki i lekarza stomatologa, który udzieli mu tych świadczeń, na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym u specjalisty, nie wymaga skierowania.