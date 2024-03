Wielkie emocje na meczu Astorii Bydgoszcz. Decydowała ostatnia akcja!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Niedźwiadki Przemyśl 78:75

Beniaminek z Przemyśla przyjechał do Bydgoszczy bez swojego najlepszego polskiego zawodnika Maximiliana Egnera, ale i tak zaczął świetnie. Z pierwszych dziesięciu rzutów z gry przemyślanie trafili osiem i w połowie 1. kwarty prowadzili 17:12. Gospodarze mogli liczyć na skuteczność duetu Małgorzaciak - Zegzuła, ale to było zdecydowanie za mało. Obrona Asty była tym razem wyjątkowo dziurawa, może poza Andre Walkerem, który wszedł z ławki i zaliczył trzy efektowne przechwyty.

Na początku 2. kwarty przewaga gości wynosiła już 9 punktów. Bardzo źle wyglądała organizacja akcja ofensywnych, zwykle na stojąco i w końcu oddawanie rzutu z trudnej pozycji. Do przerwy we własnej hali mieli skuteczność z gry 38 procent, gdy biegające znacznie żwawiej Niedźwiadki aż 55 procent. Goście nokautowali także bydgoszczan pod tablicami, wygrywając zbiórki 21:10.

Po przerwie było już 39:52 po trafieniu eks-Piernika z Torunia Szymona Janczaka. Od tego momentu dopiero Astoria zaczęła poprawiać defensywę. Od razu to przyniosło serię 11:2 i zmniejszenie strat do 4 punktów w połowie 3. kwarcie, a na sam koniec tej części do zaledwie jednego.

Zaraz po wznowieniu gry Andre Walker dał gospodarzom wreszcie długo oczekiwane prowadzenie. W ostatniej kwarcie powoli Astoria brała górą i krok po kroku budowała przewagę. Emocji nie brakowało jednak do końca meczu. Jeszcze na pół minuty przed końcem Niedźwiadki przegrywały jedynie 2 punktami, ale nie po raz pierwszy bohaterem Asty był Szymon Kiwilsza. Zebrał piłkę w ataku po niecelnym rzucie Walker i dobił z faulem. Jeszcze w ostatniej akcji goście mieli rzut na dogrywkę, ale Mateusz Szczypiński trafił tylko w obręcz.