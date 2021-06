Wielkie sprzątanie lasu w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

- Las służy wielu mieszkańcom do sportu i rekreacji – m. in. jako trasy spacerowe, rowerowe, nordic walking, miejsce wyprowadzania psów. Niestety jest zaniedbany. Nie możemy przejść obojętnie, więc sprzątamy regularnie, indywidualnie, grupowo. Mam ogromny sentyment do tego miejsca. Moja babcia sadziła ten las. Jest on ogromnym atutem miasta – mówiła wówczas Joanna Metel.