Wielkie święto koszykówki w Krakowie! Dwa tysiące dzieci zagra w TAURON Arenie

W sumie na boiskach stworzonych na głównej płycie krakowskiej Areny zostanie rozegranych aż dwieście meczów, w których zagrają – w pierwszy dzień – dziewczęta, a w niedzielę chłopcy.

– Z roku na rok nasza liga się rozrasta i nie ukrywam, że jestem zachwycony tym, jak młodzież garnie się do koszykówki. Czerwcowy finał będzie zwieńczeniem całorocznych rozgrywek szkolnych. To bardzo ważne – nie klubowych, a właśnie szkolnych. W rozgrywkach udział biorą zespoły złożone z uczniów poszczególnych szkół podstawowych z wielu miast Małopolski. Dziś, już po kilku latach tych rozgrywek mogę powiedzieć, że skala działania znacząco wykroczyła ponad to, czego się spodziewałem – mówi były koszykarz, reprezentant Polski Grzegorz Radwan, właściciel szkółki sportowej RadwanSport i organizator rozgrywek. To bardzo prężnie działająca w Krakowie szkółka koszykarska, której wychowankowie grają na poziomie lig krajowych w Polsce.