Wielkie święto polskiej gimnastyki już w czwartek! Leszek Blanik: Gimnastyka jest obecna w życiu każdego z nas

– Mówiąc „gimnastyka” musimy mieć świadomość tego, jak bardzo rozległa jest to dziedzina, ale również to, że jest na co dzień obecna w naszym życiu. Upadną ci klucze, musisz się schylić i już robisz skłon czy przysiad. Popatrzmy na sportowców, czy to amatorów, czy to zawodowców. Każdy przed aktywnością powinien zrobić rozgrzewkę, a rozgrzewka, w bardzo dużej części, składa się z elementów gimnastycznych – dodaje Blanik.

Program tegorocznej akcji „Gimnastyka dla Wszystkich” jest nieco zmieniony niż przed rokiem w Warszawie. W większym wymiarze organizatorzy zapraszają bowiem do Spodka szkoły i kluby gimnastyczne. W planie są bowiem zawody gimnastyczne dla dzieci z klas 1-4 oraz 5-8, a także dla zawodników z klubów gimnastycznych. To nie koniec, bo w programie znalazło się także bardzo dużo atrakcyjnych pokazów, konkursów i animacji. Impreza w katowickim Spodku rozpocznie się 30 listopada o godz. 9 rano.

Organizatorem „Gimnastyki dla Wszystkich” jest Polski Związek Gimnastyczny, a akcja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsora tytularnego PZG – firmę TAURON Polska Energia oraz sponsora strategicznego – firmę VECTRA.