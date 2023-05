Wilki coraz bliżej domostw w powiecie świeckim. Niektórzy mieszkańcy chcą odstrzału

- Tym razem nie było ofiar w psach, jak pod koniec 2021 roku (zginęło dziewięć psów – przyp. red.), ale mieszkańców zaniepokoiło swobodne zachowanie wilka. Przemierzał Mszano w ciągu dnia. Szedł wzdłuż drogi do Tlenia, trochę polem, trochę chodnikiem. Po południu widziano go ponownie, jak wracał do lasu – opowiada Zofia Topolińska, wójt gminy Lniano.