Wieża widokowa w Nakle otwiera się dla turystów. Miasto z wysokości zobaczyć można w weekend

Od tego czasu wejście na górę możliwe było tylko sporadyczne. Wakacje mają to zmienić.

Kcynia i Bydgoszcz w zasięgu wzroku

Wieża widokowa w parku im. Jana III Sobieskiego to zabytkowa budowla. Wzniesiona została w 1902 r. przez Otto Münchau’a, nakielskiego architekta i budowniczego. Niegdyś odwiedzano ją tłumnie dla pięknych widoków.

W niedzielę 23 czerwca wieża zostanie udostępniona zainteresowanym. Na taras widokowy znajdujący się na jej szczycie wejść można bezpłatnie. Jedyny warunek – musi być ładna pogoda. Warto skorzystać z zaproszenia, bo taka okazja nie zdarza się co dzień.

- Każdorazowe otwarcie wieży cieszy się dużym zainteresowaniem. Sporo osób dzwoni i pyta o terminy. Ostatnio specjalnie przyjechała podziwiać widoki 60-osobowa wycieczka z Bydgoszczy. Wszyscy naraz nie mogli wejść na górę, wchodzili rotacyjnie. Osoby indywidualne także chętnie odwiedzają wieżę - słyszymy w sekretariacie Nakielskim Ośrodku Kultury. To ta placówka sprawuje pieczę nad zabytkową budowlą.

Na szczycie wieży jest też luneta, która ułatwia podziwianie widoków. By z niej skorzystać trzeba jednak wrzucić pieniążek

Zabytek przywrócony miastu

Wymieniono wówczas m. in. zniszczone cegły, a także okna, drzwi, schody. Całość zabezpieczona została przed wilgocią. Zbudowano też taras widokowy na drewnianej platformie. By nie dochodziło do dewastacji teren wokół wieży jest całodobowo monitorowany.

Jak informują pracownicy NOK - w niedzielę 23 czerwca na wieżę widokową w Nakle wejść będzie można w godz.13 -17. Jest też szansa, że w wakacje panoramę miasta z wieży podziwiać będzie można przy ładnej pogodzie co niedziela. Takie w każdym razie zapewnienie usłyszeliśmy w przededniu lata w Nakielskim Ośrodku Kultury.