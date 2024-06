„Nakielanki” brylują na scenach regionu już 20 lat. Jubileuszowy koncert w Nakle pełen był gości

Ostatnie miesiące dla „Nakielanek” były bardzo pracowite. Objeździły z występami niemal wszystkie okoliczne gminy. Oklaskiwano je m. in. w Mochlu, Strzelewie, Sicienku, Kruszynie, Wyrzysku i wielu innych miejscowościach.

Na przeglądach i jarmarkach

Na swój jubileusz „Nakielanki” zaprosiły gości do ośrodka kultury w Nakle. Zjechali oni ze wszystkich stron. Na sali nie zabrakło także zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych z Krajny i Kujaw.

Członkowie zespołu nie zapominają też o rodzinnym Nakle. Uświetniają swoim śpiewem różne imprezy organizowane w mieście. Ostatnio można ich było posłuchać m. in. na Jarmarku św. Wawrzyńca w Nakle.

20-lecie pełne życzeń

Śpiewajcie 100 lat!

Z życzeniami pospieszyli też seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle i zaproszone zespoły. - Niech wam słońce zawsze świcie a czas pomału leci – nucili goście ze Złotnik Kujawskich. Śpiewająco winszowali „Nakielankom” także „Osieczanie”.

- Cieszymy się, że tyle osiągnęliście. To coś wspaniałego. Śpiewajcie do stu lat - podkreślała Ewa Kowalczyk z Radojewic zapraszając grupę z Nakła za dwa lata do powiatu inowrocławskiego na 40-lecie swojego zespołu.