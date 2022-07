Wiktor Przyjemski zostaje w Bydgoszczy na kolejny sezon! Ligi już się zbroją

Od ponad tygodnia prezes Polonii Jerzy Kanclerz zapowiadał, że podczas ostatniego meczu rundy zasadniczej przekaże kibicom dobre wiadomości. I zgodnie z przewidywaniami - tuż przed meczem poinformował, że kontrakt z klubem przedłużył Wiktor Przyjemski. To był priorytet dla Kanclerza, bo utalentowany junior był w kręgu zainteresowań chyba wszystkich klubów ekstraligowych i trzeba było zrobić wszystko, by zatrzymać go w Bydgoszczy. Sam żużlowiec wielokrotnie powtarzał, że swoją przyszłość widzi w Bydgoszczy, ale - wiadomo - oferty spływające z innych ośrodków musiały być kuszące.

Ostatecznie Przyjemski dogadał się z Kanclerzem i w niedzielę można było przekazać kibicom dobre wieści. - Chciałbym zakomunikować, ze Wiktor Przyjemski pozostaje w klubie na przyszły sezon - ogłosił Jerzy Kanclerzi. - Rozmowa z menedżerem zawodnika trwała pięć minut - dodał.

- Bardzo chcemy jeździć dla was kibiców, dla tego miasta. Chcemy wam pokazać dziś, ze liga nie ma znaczenia. Wiktor chce jeździć dla Bydgoszczy - powiedział "wywołany do tablicy" Marek Ziębicki. A Przyjemski dodał. - Bardzo się cieszę, że będę mógł jeździć u siebie w domu.