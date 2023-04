Wiktorek z Tucholi bardzo cierpi. Potrzebuje kosztownego leczenia. Pomożecie?

Rodzice adopcyjni Wiktorka bardzo starają się, by ich syn mógł otrzymać jak najlepszą pomoc medyczną, korzystać z badań, rehabilitacji. Koszty leczenia malucha są jednak ogromne. Rodzice liczą na pomoc ludzi o dobrych sercach. Każda wpłata na konto Wiktorka, przekazane 1,5 procenta z podatku, to dla niego szansa na dojście do zdrowia.

- Naszym marzeniem jest by syn mógł wziąć udział w turnusach rozkarmiania i nauki jedzenia - podkreślają rodzice Wiktorka Rybickiego. - Byśmy mogli kiedyś zrezygnować z gastrostomii żołądkowej. Niestety, ich koszt jest ogromny. Dodatkowo ze względu na niejednoznaczne objawy choroby nasz syn diagnozowany jest pod kątem chorób genetycznych. Zalecane badanie WES to koszt ok. 10 tysięcy złotych. Szybko postawiona odpowiednia diagnoza to ogromna szansa na lepszy rozwój syna.