Wilki zagryzły psa we wsi Cierplewo w powiecie tucholskim. "Zostały krwawe plamy"

Coraz więcej wilków w Kujawsko-Pomorskiem?

- Instytucje zostały zawiadomione o sprawie. To zresztą nie był pierwszy przypadek, kiedy w okolicy wilki zaatakowały psa. Na szczęście nie są tak zuchwałe, by atakować bydło, ani inne zwierzęta gospodarskie, ale problem ewidentnie istnieje. Poruszyłem ten temat również na komisji rolnictwa w radzie gminy, bo jako radny również tam zasiadam. Był pan nadleśniczy, jednak wszyscy rozkładają ręce, wilki są pod ochroną - mówi sołtys, Marcin Nitka.

Pan Benedykt zaznacza, że jego gospodarstwo nie znajduje się gdzieś na obrzeżach, tylko w centrum Cierplewic. - Fakt, do lasu ode mnie jest ze trzysta metrów - zaznacza. - Wilki są, widać, coraz to bardziej pewne, nie boją się już tak bardzo ludzi. A mówią, że one płochliwe... Sam kiedyś spotkałem wilka w trakcie prac rolnych. Zobaczyłem go z odległości kilkudziesięciu metrów. Musiałem narobić sporo hałasu metalowymi przedmiotami, wilk się najeżył tak, że sierść sterczała mu na 10 cm. Dopiero kiedy uderzyłem drugi raz o metal, spłoszył się i pobiegł do lasu.