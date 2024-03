Wiosna za pasem, ale w Pieckach wciąż morsują. Mamy zdjęcia z niedzielnej kąpieli

To już ostatnie chwile w tym sezonie, by spróbować morsowania. A warto zacząć w grupie bardziej doświadczonych morsów, którzy z pewnością posłużą radą.

Pierwsze morsowanie nie powinno być długie (3-5 minut); osoby rozpoczynające przygodę z morsowaniem mogą wejść do wody nawet na znacznie krócej - zanurzyć się na dosłownie kilkanaście sekund. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia i samopoczucia. Jak zacząć morsować? Stopniowo i ostrożnie! Do morsowania trzeba się przygotować, można poprzedzić je np. stosowaniem zimnych pryszniców, by powoli przyzwyczajać organizm do chłodnej wody.

Kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm, pozytywnie wpływają na pracę układu odpornościowego, stawy, pozytywnie wpływa na jakoś skóry, a jak twierdzą niektórzy, łagodzi też dolegliwości bólowe. Jest to również okazja do świetnego spędzenia wolnego czasu i spotkań z innymi miłośnikami morsowania.