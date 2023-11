Wkrótce otwarcie lodowiska na Słodowie we Włocławku. Godziny i cennik w 2023 roku. Zdjęcia

W takich godzinach czynne będzie lodowisko na Słodowie we Włocławku

Już od piątku 1 grudnia 2023 roku miłośnicy jazdy na łyżwach, będą mogli korzystać z krytego lodowiska przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku. Od poniedziałku do piątku czynne będzie od godziny 15, natomiast w soboty i niedziele od godziny 13.

Harmonogram w soboty i niedziele:

Taki jest cennik na lodowisku przy ul. Wysokiej w 2023 roku

Grupy szkolne, w godzinach rannych – od 8 do 14:10 – otrzymują gratis pakiet szatnia + chodziki. By skorzystać z takiej opcji, trzeba dokonać wcześniej rezerwacji i przedpłaty.

Oficjalne otwarcie lodowiska na Słodowie. Takie atrakcje przygotowano

Z lodowiska na Słodowie można będzie korzystać już od piątku 1 grudnia 2023 roku. Na ten dzień zaplanowano trzy wejścia: od godziny 15 do 16:10, 17 do 18:10 i 19 do 20:10. Wypełnione atrakcjami oficjalne otwarcie lodowiska zaplanowano na wtorek 5 grudnia 2023 roku. Początek o godzinie 16. W programie:

Specjalna oferta dla szkół na lodowisku we Włocławku

Warto dodać, że lodowisko przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku przygotowało też specjalną ofertę dla szkół, np. na lekcje WF. Oferuje specjalny bilet szkolny po 10 zł za osobę, wypożyczenie łyżew po 5 zł, darmową szatnię i pomoc do nauki jazdy (miś). Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych liczących co najmniej 15 osób. Grupy poniżej 15 osób, wchodzą według cennika obowiązującego na lodowisku.