Włamywał się do altan w Inowrocławiu. Nie stawiał się na dozór. Na rozprawę poczeka w areszcie

Tej jesieni dwa razy już pisaliśmy o 36-letnim mieszkańcu Inowrocławia, który włamywał się do ogrodowych altan i kradł to, co uznawał za stosowne. Dwukrotnie został złapany, ale do czasu rozprawy miał stawiać się w inowrocławskiej komendzie, na tzw. dozór. Nie pojawiał się i kradł nadal. Teraz w areszcie poczeka na rozprawę.