Włamywał się do ogródków działkowych we Włocławku. Usłyszał 22 zarzuty

We wtorek, (2 stycznia), po zgłoszeniu, policjanci zatrzymali na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Rybnica" we Włocławku 45-latka, który bez wiedzy i zgody właścicieli przebywał w jednej z altanek. W domku funkcjonariusze znaleźli różne przedmioty, które mężczyzna zabrał z innych działek. Były to między innymi: elektronarzędzia, drobne AGD i RTV, odzież i zastawa stołowa.

- Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna dokonał od jesieni ubiegłego roku do stycznia tego roku szeregu przestępstw. Zebrany dotychczas materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 22 zarzutów dotyczących włamań do altanek i pomieszczeń gospodarczych oraz bezprawnego wdarcia się na cudzą posesję - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Za kradzież z włamaniem sąd może wymierzyć mężczyźnie karę do 10 lat więzienia. Ale 45-latek wcześniej był już skazany za podobne czyny, więc jego kara może być bardziej surowa.