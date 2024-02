Włamywał się do piwnic i okradał sklepy w Kruszwicy. Trafił do aresztu

Policjanci 40-letniego mężczyzny zatrzymywali kilkakrotnie i doprowadzali do oskarżyciela. Stosował on wolnościowe środki zapobiegawcze. Nie robiło to jednak wrażenia na sprawcy i popełniał kolejne czyny. Wreszcie mężczyzna doczekał się tymczasowego aresztowania.

JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS