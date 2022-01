Właściciele chlewni nie mają wpływu na przetwórstwo. Czy tak musi być?

- Wiem, że niemiecki rolnik teraz też nie dostaje tyle, ile by chciał za tuczniki, ale tamtejsi gospodarze są najczęściej udziałowcami zakładów przetwórczych, więc są w zupełnie innej sytuacji niż my - mówi Zbigniew Rydziel, rolnik z Czapelek (pow. świecki).

Jego zdaniem zakłady przetwórcze wciąż osiągają zyski, więc jeśli nawet raz w roku podzielą się tymi pieniędzmi z rolnikami, to niemieccy gospodarze i tak wyjdą na swoje: - A w Polsce dzika prywatyzacja doprowadziła do tego, że przetwórnie mięsa zostały rozkradzione, a rolnicy - producenci trzody chlewnej nie mają nic do gadania!

Liczebność zwierząt hodowlanych w Polsce