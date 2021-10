Włocławek na 25 miejscu w rankingu "Wspólnoty". Ile miasto wydaje na inwestycje, a ile inne samorządy?

Samorządy w powiecie włocławskim nie są liderami, jeśli chodzi o inwestycje. Ale część z nich poprawiła swoje notowania w rankingu "Wspólnoty".

To prawda stara jak świat - bez inwestycji nie ma rozwoju. Dlatego ranking "Współnoty" daje odpowiedź nie tylko na pytanie, które samorządy najwięcej wydają na inwestycje, ale i wskazują, które się najprężniej rozwijają. Niestety, w ścisłej czołówce rankingu nie ma samorządów z powiatu włocławskiego. Ale są takie, które znacząco awansowały, co świadczy o sporym rozmachu inwestycyjnym.

Wśród miast na prawach powiatu Włocławek znalazł się na 25 miejscu ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi na osobę w wysokości 1203,92 złotych ( zwyciążca - Świnoujście wydał na inwestycje 6327,94 zł na osobę). Włocławka 25 miejsce jest jednak i tak lepsze niż wcześniej zajęte w rankingu, bo była to 28 pozycja. Ale pobliski Płock jest w rankingu na 7. miejscu z wydatkami inwestycyjnymi rzędu 2081,59 na osobę.

W kategorii inne miasta najwyżej w rankingu "Wspólnoty" uplasował się Brześć Kujawski z wydatkami na inwestycje w ostatnich trzech latach rzędu 1771,05 zł na osobę. To wydatki wyższe niż we Włocławku i one zapewniły Brześciowi Kujawskiemu 34. miejsce ( w poprzednim rankingu zajmował 147 pozycję). Na 41. miejscu znalazł się Chodecz z wydatkami na inwestycje w wysokości 1694,85 zł na osobę, a na 60. miejscu Lubień Kujawski, który wydał na inwestycje1546,54 zł na osobę.

Powiat włocławski w rankigu "Wspólnoty " zajął 43 miejce z wydatkami inwestycyjnymi na osobę w wysokości 326,76 zł na osobę. I to duży skok do przodu, bo w poprzednim rankingu powiat włocławski był na 87 miejscu.

W kategorii: gminy wiejskie najlepiej wypadła za ostatnie trzy lata gmina Baruchowo, która zajęła pierwsze miejsce w powiecie włocławskim i dziewiąte w województwie kujawsko-pomorskim wydając na inwestycje 1 445,04 zł na osobę. Ale w rankingu "Współnoty" to dopiero 196 miejsce ( wcześniej gmina ta była notowana na 171 pozycji). Na 411 miejscu znalazła się gmina Włocławek, która w ostatnich trzech latach przeznaczyła na inwestycje 1127,82 zł na osobę ( wcześniej gmina ta zajmowała 645 miejsce).

