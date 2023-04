Włocławscy policjanci znakowali rowery. Planowane są kolejne akcje [zdjęcia]

We wtorek 4 kwietnia 2023 roku włocławscy policjanci przeprowadzili akcję znakowania rowerów.

„Znakowanie rowerów we włocławskiej komendzie policji od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Wygrawerowany przez mundurowych numer i przyklejona na ramie naklejka jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że jednoślad trafił do policyjnych rejestrów. Może to działać odstraszająco na rabusia i odwieść go od zamiaru kradzieży” - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.