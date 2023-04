Tak wyglądał weekend na drogach Włocławka i powiatu [zdjęcia]

„Teraz obaj odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i może im grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Dodatkowe konsekwencje poniesie kierujący fiatem, który złamał dożywotni zakaz sądowy prowadzenia pojazdów. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności” – dodaje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski.