Włocławski polonez-limuzyna. Kto rozwiąże zagadkę unikatowego auta? [zdjęcia]

Niestety, nic więcej nie wiemy. Czy to oryginalne, czy może przerobione na limuzynę auto. Skąd pochodzi, jak długo jeździł we Włocławku? Jakie miał parametry? Jakie były jego losy? Być może Czytelnicy pomogą nam zrekonstruować te historię i dotrzeć do właściciela. Bez wątpienia wielu korzystało z tej unikalnej taksówki.

Co prawda silnik 1500 nawet w wersji 5-drzwiowej nie był rakietą, powiększone auto miało niewiele gorsze parametry niż wersja podstawowa. Rozpędzał się do 143 km/h, zużywając średnio o 1,5 litra więcej paliwa niż polonez 5-drzwiowy. Rozstaw osi został powiększony do 3400 mm, a długość - do 5120 mm. Wskutek tego wzrosła oczywiście średnica zawracania - do 13,3 m. Masa własna „jamnika” wynosiła 1264 kg.

Jamnik doczekał się sobowtóra

W 2015 roku projekt odbudowy poloneza w wersji long rozpoczęło Stowarzyszenie FSO Pomorze”. Po zebraniu dokumentacji i relacji świadków 40 pasjonatów w ciągu 3 lat złożyło „jamnika” korzystając z części od 5 „dawców”.

Stowarzyszenie FSO Pomorze zgromadziło informacje techniczne dotyczących pojazdu, zebrano relacje historyczne od osób zaangażowanych w budowę tych unikatowych prototypów. Polonez Jamnik został zbudowany z 2 nadwozi poloneza z pierwszej serii, w tym jednego z 1979 roku dokładnie takiego samego jaki wykorzystany był w oryginale, kolejne 3 egzemplarze posłużyły jako dawcy części.