Tajemnica limuzyny-poloneza rozwiązana. Ten samochód wart byłby dziś majątek!

Opublikowane przez nas zdjęcie poloneza w wersji limuzyna pochodzi z końcówki lat 90. albo początku lat 2000. Wykonane zostało w centrum Włocławka. Kierowca 7-drzwiowego poloneza wykorzystywał go jako taksówkę. I tu kończyła się nasza wiedza.

Taksówka nr 33

Do czasu, gdy z redakcją skontaktował się Marcel Szy Kejonowski i opowiedział nam historię nietypowego auta:

- To jest oryginalny „jamnik” z 1979 roku, który został przebudowany na poloneza caro w latach 90. Wyprodukowane zostały dwa takie samochody – jeden beżowy, drugi brązowy. Ten brązowy skończył jako samochód należący do PKP i został zezłomowany w PKP Skierniewice. Beżowy służył jako taksówka w Falenicy, później został sprzedany na przetargu i tu ślad nam się w 1985 roku urywa. Ponownie auto pojawia się w 1995 roku. Na przetargu kupił go człowiek, któremu zrobił pan zdjęcie. Wówczas samochód był już przerobiony na poloneza w wersji caro i otrzymał 2-litrowy silnik z Fiata 132. Niestety, nie mamy żadnych informacji dotyczących wnętrza tego samochodu.