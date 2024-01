Włodzimierz Pamfil został nowym dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych w Toruniu

Jak zapewnia Honorata Galczewska, rzecznik prasowa RDLP w Toruniu, pełniący obowiązki dyrektor ceni profesjonalizm, rzetelność i pracę zespołową.

- Jako leśnicy zmienimy podejście do współpracy z lokalnymi samorządami i samymi mieszkańcami. Będziemy z nimi zdecydowanie ściślej współpracować, brać pod uwagę ich zdanie. To będzie zupełnie inne podejście do gospodarki leśnej, która - co oczywiste - musi być realizowana, trzeba pozyskiwać drewno, ale ta musi mieć bardziej społeczny charakter - powiedział nam zaraz po objęciu stanowiska Włodzimierz Pamfil.