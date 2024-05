Wnętrza domu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Tak mieszka córka byłego prezydenta [2.05.2024 r.]

Aleksandra Kwaśniewska, znana z sympatii, jaką darzą ją Polacy, od lat zajmuje się działalnością medialną. Jej mąż, Kuba Badach, znany jest z muzycznych sukcesów, które przyniosły mu między innymi dwukrotną nagrodę Fryderyka. Para, dzieląc się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych, pozwala zerknąć do ich codzienności, w tym do wnętrz ich domu, który zachwyca stylem i przytulnością.

Wnętrza domu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha: styl, przytulność i luksus

Sypialnia, jako jeden z najbardziej prywatnych pomieszczeń w domu, jest przykładem na to, jak ważne jest dla pary stworzenie oazy spokoju. Pomieszczenie to, dzięki dużym oknom, jest niezwykle słoneczne i jasne, co sprzyja relaksowi i odpoczynkowi. Nie bez znaczenia jest również obecność psa, który, choć czasami może przeszkadzać, zazwyczaj dodaje domowi życia i radości.