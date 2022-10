Wnioski o pomoc. Dla rodzin rolniczych, jeśli poniosły straty oraz dla hodowców

Do 24 października w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 1007 wniosków o przyznanie takiej pomocy finansowej.

Z kolei do 31 października br. hodowcy drobiu, świń i bydła mogą wnioskować o dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020. Do 24 października w województwie kujawsko-pomorskim złożono na razie tylko 1 wniosek, wpłynął on w pow. aleksandrowskim.

Szczegóły w sprawie naborów wniosków na stronie: www.gov.pl/web/arimr.