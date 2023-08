Woda Bydgoska 2023. Tak przebiegała rywalizacja na Brdzie - udział wzięło kilkuset zawodników

We wtorek (15 sierpnia) odbyły się kolejne zawody, doskonale znane miłośnikom pływania na otwartych akwenach - Woda Bydgoska. Warunki do rywalizacji były świetne - wysoka temperatura wręcz zachęcała do schłodzenia się w wodzie. Dopisała również frekwencja - wystartowało około 400 zawodniczek i zawodników, a walka była ciekawa.

WODA BYDGOSKA. ZDJĘCIA: