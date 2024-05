Wodociągi w Grudziądzu planują podwyżkę opłat za wodę i ścieki. Ile więcej mamy płacić?

Tomasz Pasikowski, prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu zapowiedział o jaką podwyżkę wnioskować zamierza do Wód Polskich. Nowe stawki miałyby wejść w życie pod koniec września 2024.

Grudziądzkie Wodociągi chcą wnioskować o podwyżkę opłat za wodę i ścieki

Podczas piątkowej (17 maja) sesji radni Grudziądza przyjęli plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2025-2028 przygotowany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia.

Plan ten będzie jednym z załączników do wniosku o podwyżkę cen wody i ścieków w Grudziądzu, który MWiO złożą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z przepisami, "Wodociągi" muszą ten wniosek złożyć jeszcze w maju, aby Wody Polskie zdążyły go rozpatrzyć zanim przestanie obowiązywać aktualny cennik MWiO, co stanie się wraz z końcem września.

Proces zatwierdzania taryf jest długotrwały, a w jego trakcie Wody Polskie szczegółowo analizują wniosek i liczne do niego załączniki. Jednym z nich jest właśnie plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w danym przedsiębiorstwie.

Wody Polskie odrzuciły już jeden wniosek grudziądzkich "Wodociągów"

Wnioski taryfowe do Wód Polskich są przygotowywane na kilka lat z góry. I po ich zatwierdzeniu, Wody Polskie nie są skłonne, aby zmieniać taryfy w trakcie ich obowiązywania.

W ostatnich latach Wody Polskie "hurtowo" odrzucały wnioski przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z całego kraju o podwyżki opłat, których konieczność była argumentowana drastycznym wzrostem kosztów działalności: cen energii, paliw, ciepła i usług. Wody Polskie nie zgodziły się m.in. na podwyżkę, o jaką w 2022 roku starały się grudziądzkie " Wodociągi".

- Wody Polskie bardzo "podniosły poprzeczkę" - tak to powiem - dla wnioskodawców próbujących uzyskać zmianę taryfy. Doprowadziło to do sytuacji, w której 30-40 proc. branży wodno-kanalizacyjnej pracuje na stracie. Jeżeli spojrzeć na dane Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, to 40 proc. całej branży w skali kraju odnotowuje straty, przez to, że taryfy są sztucznie utrzymywane przez długi czas, bez możliwości zmiany - tłumaczył grudziądzkim radnym Tomasz Pasikowski, prezes spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia.

Grudziądzkie "Wodociągi" w ostatnich latach nie odnotowały strat, a przynosiły zyski od 2,7 do 5 mln zł rocznie, ale to dzięki temu, że w ramach swojej działalności zajmują się nie tylko dostarczaniem wody i odbieraniem ścieków, ale także np. gospodarką odpadami komunalnymi czy administrowaniem kanalizacją deszczową.

O jakie podwyżki w 2024 roku wnioskować zamierza spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu?

Wysokość planowanych podwyżek, o jaką spółka zamierza teraz wnioskować do Wód Polskich, radnym przedstawił Tomasz Pasikowski, prezes MWiO w Grudziądzu.

Planowany wzrost ceny za metr sześcienny wody to:

3 grosze za metr sześcienny w 2025 r.

3 grosze za metr sześcienny 2026 r.

3 grosze za metr sześcienny w 2027 r.

3 grosze za metr sześcienny w 2028 r.

Planowany wzrost opłaty za metr sześcienny ścieków to:

14 groszy za metr sześcienny w 2026 r.

11 groszy za metr sześcienny w 2027 r.

10 groszy za metr sześcienny w 2028 r.

- Są jeszcze inne koszty, które wchodzą w taryfę: wynagrodzenia, usługi obce, energia... - wyliczał Tomasz Pasikowski. I zapowiedział: - Złożymy do Wód Polskich wniosek, z którego będzie wynikało, że - jeżeli zostanie przyjęty - to taryfa w ciągu najbliższych 3 lat za wodę i ścieki nie wzrośnie łącznie więcej niż 10 proc.

- Jeżeli spojrzymy na ceny dzisiaj wody i ścieków, w wybranych miejscowościach, to w promieniu 100 km Grudziądz ma najtańszą wody i najtańsze ścieki, a także najtańsze łącznie opłaty za wodę i ścieki - podkreślił Pasikowski.

A jakie inwestycje w najbliższych latach planują Wodociągi w Grudziądzu?

O najbardziej oczekiwaną inwestycję - kanalizację deszczową na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Karabinierów, które jest zalewane przez deszczówkę po każdych większych opadach - dopytywał radny Przemysław Decker.

Jak odpowiedział Tomasz Pasikowski, gotowy jest projekt wymiany starej i budowy sieci kanalizacji deszczowej, a także budowy nowych zbiorników retencyjnych nie tylko na osiedlu przy ul. Karabinierów, ale także przy ul. Chełmińskiej i Trasie Średnicowej. Powstać ma sieć o długości ok. 5,5 km, a całość ma kosztować ok. 23 mln zł brutto. MWiO starają się o unijne dofinansowanie tej inwestycji, które może wynieść 77 proc., czyli ok. 14,6 mln zł.

- Jesteśmy na drugim etapie oceny tego wniosku. Czekamy na ogłoszenie decyzji. Moim zdaniem szanse na to, że będziemy mieli dofinansowanie unijne na ten projekt jest wysokie - przekonywał prezes Pasikowski. I dodał: - W tym roku chcemy to zacząć robić i myślę, że w ciągu dwóch lat osiedle Karabinierów powinno odetchnąć z ulgą.

Pasikowski dodał też, że to tylko pierwszy etap projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w różnych punktach miasta, który w całości opiewa na ok. 100 mln zł.

Obawy kilku radnych wzbudził zapis w dokumencie stwierdzający, że w mieście wciąż istnieją odcinki wodociągu wykonane z rur azbestowo-cementowych.

- Mamy śladowe ilości rur azbestowych azbestowo-cementowych w Tarpnie i na os. Chełmińskim. To jeszcze z lat 60. i 70., kiedy azbest robił "karierę" - mówił Pasikowski. Uspokajał, że łączna długość takich rur w całej 150-kilometrowej sieci to zaledwie kilkanaście metrów. - Do 2028 roku powinniśmy ten problem rozwiązać definitywnie i nie będzie już żadnych rur, które mogłyby budzić niepokój w sensie materiału - zapowiedział prezes Pasikowski.

W planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2025-2028 MWIO ujęte są także m.in.

budowa sieci wodociągowych w obrębie osiedli Owczarki i Tuszewo.

modernizacja i przebudowa najbardziej awaryjnych odcinków sieci na osiedlach Strzemięcin, Chełmińskie, Kopernika, Kuntersztyn, Tarpno, Stare Miasto,

budowa nowych studni ujęcia wody w Lesie Rudnickim

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Hallera

modernizacja oczyszczalni ścieków

zakup samochodów do inspekcji kanalizacji oraz czyszczenia kanalizacji

Radni pytali też o możliwości zainwestowania w filtry zmiękczające wodę w grudziądzkiej sieci. Do tego tematu powrócimy w osobnej publikacji.

