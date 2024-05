"Zawsze są blisko ludzi i ich problemów". Prezydent Grudziądza powołał dwoje wiceprezydentów: Różę Lewandowską i Tomasza Smolarka.

Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Do zderzenia doszło we wtorek, 14 maja ok. godz. 22 na ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Czworo uczestników - jak się okazało - kolizji trafiło do szpitala, ale...