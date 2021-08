"Wodorosty, chaszcze. Tak wyglądają rowy melioracyjne". Rolnik z Wybranowa pisze do prezydenta

- Rowy melioracyjne są zaniedbane. Nieoczyszczane z wodorostów i trzciny, zarośnięte drzewami i chaszczami, przypominają skansen minionej cywilizacji, która po mistrzowsku została stworzona w prymitywnych - zdawałoby się - warunkach. Czy ktoś widział Zielony Ład bez wody? Albo z jej nadmiarem? - pyta Paweł Barczak.

Ten rolnik z regionu, a zarazem zastępca przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Zw. Zawodowego Rolników Indywidualnych, wystosował do władz list otwarty. Dotyczy problemów związanych z małą retencją, proponuje korektę prawa wodnego.

- Pomyślałem, że warto skierować go m.in. do prezydenta RP, premiera, ministra rolnictwa, wojewody kujawsko-pomorskiego. Jest sporo do zrobienia. Finanse? Jeśli ponad sto lat temu znalazły się pieniądze, powinny znaleźć się i teraz - mówi Strefie AGRO Paweł Barczak. W jego ocenie, nasze zasoby wodne są porównywalne do egipskich.