Wojciech Młynarek - Wojewódzki Lekarz Weterynarii o zwalczaniu chorób wirusowych

Afrykański pomór świń wciąż budzi ogromne emocje wśród właścicieli chlewni. Szczególnie właściciele małych stad trzody chlewnej twierdzą, że wręcz zniechęcacie ich do utrzymywania świń, bo wymogi dotyczące bioasekuracji są zbyt wyśrubowane. Czy obowiązujące ich zasady są takie same jak w przypadku dużych chlewni?

Zasady bioasekuracji obowiązujące w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną są takie same niezależnie od wielkości gospodarstwa. Muszą być stosowane zarówno w małych hodowlach, utrzymujących kilka świń, jak również w gospodarstwach dużych czy fermach przemysłowych.

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w małym gospodarstwie, koszty jego zwalczania (zabicie świń, utylizacja, dezynfekcja) nie będą duże, jednak konsekwencje jakie pociągnie za sobą wyznaczenie wokół ogniska obszarów objętych restrykcjami będą ogromne dla całego regionu. Strefy objęte zakazami i nakazami wyznacza się niezależnie od wielkości ogniska. Wiąże się to z poważnymi stratami ekonomicznymi dla wszystkich hodowli, które znajdą się w takich obszarach. Hodowcy stracą możliwość eksportu świń i mięsa wieprzowego, ograniczony i utrudniony będzie obrót trzodą chlewną, wprowadzone zostaną większe wymogi w zakresie bioasekuracji.