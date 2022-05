Wsparcie dla nowych grup producentów rolnych. "Twórzcie grupy, one nie upadną"

Do tworzenia nowych zachęcał w Strzelnie poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Na niedawnym spotkaniu poświęconemu Zielonemu Ładowi mówił:

- Przewaga rolników na zachodzie Europy już nie polega na różnicy płatności do upraw podstawowych, bo to różnica do kilkunastu euro na hektar, która nie decyduje o generalnej opłacalności gospodarstwa. Tam większość maszyn drogich i wydajnych, nafaszerowanych elektroniką, to maszyny wspólne, bo tylko wtedy jest to racjonalne z punktu widzenia ekonomii. Ale my chcemy albo zaimponować sąsiadowi, albo mamy złe doświadczenia z czasów SKR-ów, dlatego kupujemy bardzo drogie maszyny, które pracują przez kilka godzin w roku. Musimy zmienić to podejście, zlikwidować bariery, które są w nas i zacząć współpracować z sąsiadami, stworzyć z nimi grupy, bo one nie upadną.