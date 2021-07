Wojciech Nowicki: Pod każdym względem jestem lepszy, niż w Rio

– Może to nieskromnie zabrzmi, ale jestem spokojny. Sezon dobrze przebiega, technika jest stabilna, dobrze się czuję, nie mam kontuzji. Mam nadzieję, że to zaowocuje tym, że spokojny wejdę do koła w Tokio i zrobię, co do mnie należy, czyli rzucę daleko – mówi zawodnik InPost Team.

Nie ma drugiej konkurencji w trakcie igrzysk w Tokio, gdzie reprezentanci Polski byliby takimi faworytami do podium, jak Fajdek i Nowicki. Obaj mają w tym roku mają dwa z trzech najlepszych wyników na świecie – Fajdek w maju na Stadionie Śląskim rzucił 82,98 m, a Nowicki, tuż przed wylotem do Tokio, uzyskał wynik 81,36 podczas Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie.

– To, że Paweł dobrze startuje mnie dopinguje, żeby z nim walczyć. Chcę, żeby wiedział, że musi się ze mną liczyć. Myślę, że z jego strony jest to samo i być może właśnie z tego wynika fakt, że obaj daleko rzucamy. Trzeba się z tego cieszyć, że Polacy brylują w naszej konkurencji – dodaje Nowicki.