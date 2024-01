Wojciech Nowicki przerzuca tony na siłowni i rzuca młotem mimo wielkiego mrozu

Nowicki, który w poprzednim roku został wicemistrzem świata, kilka dni temu zajął szóste miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski. Błyskawicznie jednak wrócił do treningów, by za rok być w ścisłej czołówce. – Na razie bardzo delikatnie wchodzę w przygotowania. W tej chwili ciężary, które przerzucam to jest około sześćdziesięciu, może siedemdziesięciu procent moich możliwości. Później wejdziemy już w większe obciążenia, a na razie moja trenerka nie pozwala mi poważnie trenować – mówi kulomiot InPost Team.

– Od marca te ciężary będą już znacznie większe i Wojtek będzie miał jeszcze dużo zabawy na siłowni. A tak poważnie mówiąc to musi zaczynać powoli i trzeba go hamować, by od marca, gdy już będziemy ćwiczyć bardzo mocno, mógł spokojnie budować formę. Ale muszę dodać, że lata lecą, a Wojtek wciąż jest silniejszy i bije swoje rekordy na siłowni. W tym roku na pewno podnosi więcej, niż choćby w poprzednim – dodaje trenerka mistrza olimpijskiego, wcześniej też utytułowana młociarka, Joanna Fiodorow.