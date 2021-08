Wojciech Nowicki spokojny przed finałem olimpijskim w rzucie młotem

– Eliminacje oceniam bardzo dobrze, zrobiłem to, co miałem zrobić. Potraktowałem je treningowo, czyli wszedłem do koła i wszystkie elementy dobrze wykonałem technicznie. Ostatnie godziny przed startem spędziłem ćwicząc na siłowni i odpoczywając – mówi młociarz InPost Team.

Nowicki, który niemal całe przygotowania do igrzysk olimpijskich spędził w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, ma nadzieję na wielki polski triumf w czwartkowy wieczór w Tokio. Razem z nim w finale wystąpi bowiem czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek, który „tradycyjnie” na igrzyskach miał kłopoty w kwalifikacjach, ale ostatecznie dostał się do finału.

– Powtarzam to, co mówię już od dawna. Marzy mi się, żebyśmy obaj stali na podium i żeby był grany Mazurek Dąbrowskiego. To byłaby historyczna chwila dla polskiego sportu i mam nadzieję, że się wydarzy – dodaje Nowicki.