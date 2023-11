Wojciech Olszański znowu ma kłopoty. W tle szczepionki, amantadyna i "pała wolności"

Jak ustaliliśmy, zawiadomienie z podejrzeniem przestępstwa nawoływania do przemocy, istotnie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Na razie jednak tylko mailem, czyli w wersji elektronicznej. "Papierowy" wniosek do bydgoskich śledczych ma zostać wysłany w piątek, 1 grudnia.

W transmisji na kanale YouTube Wojciech Olszański, znany streamer miał nazwać Izbę Lekarską "pizdziskiem" i stwierdzić, że składa się z "panów i pań", którzy "krzywdzą ludzi". Wymachiwał przy tym pałką mówiąc, że to "pała wolności", która "zgruchocze wrogom kości". Emisja tego materiału na YT miała miejsce 25 listopada. W tej sprawie złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedzieli działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Katrzyna Ratkowska wypowiadała się, m.in. w 2021 roku w Polsacie, gdzie zniechęcała do szczepień. – Wydział zdrowia publicznego Wielkiej Brytanii podał dwie ważne informacje - mówiła lekarka. - Jest sześć razy więcej zgonów wśród osób zaszczepionych, jeśli chodzi o obecne zakażenia. Druga informacja jest taka, że 50 proc. zakażeń to osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki – mówiła Ratkowska.

Kobieta zachęcała także do leczenia COVID-19 amantadyną. – My w Polsce mamy doświadczenie leczenia amantadyną osób, które były zakażone wirusem indyjskim. To były siostry misjonarki. Pamiętamy to, gdy ich klasztory były otoczone kordonami policji. Stosowano amantadynę, była skuteczna – mówiła, wskazując także na szkodliwość szczepionek, co według niej potwierdzają badania „z wielu niezależnych ośrodków naukowych”.