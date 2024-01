Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel powołał pięciu nowych pełnomocników Agnieszka Romanowicz

- Nie ma nowo powstałych stanowisk, są one kontynuacją wcześniejszych zarządzeń - informuje Natalia Szczerbińska, rzecznik prasowy wojewody. KPUW

Michał Sztybel, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, powołał nowych pełnomocników: do spraw cyberbezpieczeństwa, do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, do spraw jednostek samorządu terytorialnego, do spraw osób niepełnosprawnych oraz do spraw uzależnień, HIV i AIDS.