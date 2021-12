Wojewódzki Konserwator Zabytków o schodach przy spichlerzu w Grudziądzu:- Jest opracowywana nowa koncepcja dojścia do spichlerza

Kujawsko - Pomorski Konserwator Zabytków informuje, że obecnie schody są rozbierane. Sprawdziliśmy. W środę, 15 grudnia byliśmy na miejscu i oprócz balustrad, nic innego nie zniknęło. Taki sam stan rzeczy zastaliśmy 6 grudnia.

Z wyjaśnień Sambora Gawińskiego wynika, że wydano decyzję na prowadzenie robót budowlanych związanych z remontem spichlerzy. - Pozwolenie to obejmowało między innymi zagospodarowanie terenu w zakresie dojścia do do spichlerza 33 od strony Wisły, które to dojście miało być wykonane w formie wyprofilowanego na skarpie ziemnego nasypu zawierającego podjazd i krótkie odcinki stopni - wyjaśnia Wojewódzki Konserwator Zabytków. - W miejscu gdzie znajduje się studnia zaplanowano krótką, szklaną balustradę bez słupków i pochwytu.