Wojtek Krupiński z powiatu brodnickiego przepłynie Wisłę kajakiem z PRL-u dla 2-letniej Lenki Borkowskiej, która walczy z glejakiem

Wojtek Krupiński z powiatu brodnickiego przepłynie Wisłę kajakiem z PRL-u dla 2-letniej Lenki, która walczy z glejakiem

35-letni Wojtek Krupiński mieszkający w Zbicznie w powiecie brodnickim kiedyś często podróżował autostopem z kolegą, głównie po Polsce, maluje, jest programistą amatorem, lubi uczyć się języków obcych (angielskiego i hiszpańskiego), chętnie nurkuje raz w tygodniu z butlą, przeszedł podczas zimy 50 km, a w 2020 r. spłynął Drwęcę kajakiem z okresu Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Po tej wyprawie zrodził się w jego głowie kolejny pomysł i w tym roku podniósł sobie poprzeczkę - w pierwszej połowie maja zamierza spłynąć najdłuższą rzekę w Polsce, czyli Wisłę od wsi Goczałkowice-Zdrój do Morza Bałtyckiego. Wojtek Wisłę zamierza przepłynąć tym samym kajakiem, którym rok wcześniej przepłynął Drwęcę - starym kajakiem z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który był przerabiany (w kajaku wbudowany jest własnoręcznie montowany namiot umożliwiający spanie). Warto to podkreślić - Wojtek nie będzie spał ani na lądzie w namiocie, ani w hotelu, ale w kajaku, który będzie przymocowany do pnia drzewa. Wojtek wciąż poprawia kajak, przygotowując się do tego, że ruszy nim w pierwszej połowie maja, chociaż to, kiedy ruszy uzależnione jest od pogody.