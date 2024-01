Grudziądzki sztab WOŚP 2024 mieści się w hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko.

Tutaj od g. 11 do 13 trwał turniej szkół i stowarzyszeń "Uczymy się ratować i ratujemy", a od g. 13 koncert z występami m.in. solistów z Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa Jana Chrapka, zespołów Magja, Up The Sky oraz grupy Czekaniem.

Przez cały dzień czynne były stoiska tematyczne, kawiarenka, loteria, kąciki z warsztatami plastycznymi, darta, punkt fryzjerski, kawiarenka, loteria, dmuchańce w hali. Atrakcje przygotowały też policja, straż pożarna, wojsko.

Finał imprezy w hali to "Światełko do nieba": światła, klaksony i wypuszczone ku niebu balony.

Na ulicach Grudziądza w finałową niedzielę kwestowało 205 wolontariuszy.