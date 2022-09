Wrzosy - te kwiaty przynoszą pecha, nie trzymaj ich w domu! Oto najpopularniejsze przesądy o wrzosach

Wiele osób na całym świecie wierzy, że niektóre rośliny mają moc przynoszenia szczęścia, miłości i bogactwa. Istnieją jednak również kwiaty, które przynoszą pecha i lepiej nie trzymać ich w domu.Rośliny to nie tylko piękna ozdoba domu, tworząca przytulny klimat. Niektórym roślinom przypisuje się szczególną moc. Rośliny działają uspokajająco, wspomagają zdrowie, dostarczają tlen, oczyszczają z toksyn, poprawiają nastrój i spokojny sen a nawet przyciągają to, czego najbardziej pragniemy i o czym marzymy. Uważa się, że istnieją rośliny, które mają magiczną moc przyciągania szczęścia, miłości i pieniędzy. Ale są i takie rośliny, które na swoich właścicieli ściągają nieszczęście.Wrzos w doniczce to świetny pomysł na ozdobę w mieszkaniu. Kiedyś jednak wystrzegano się tej rośliny. Krążyło wiele zabobonów na temat wrzosów. Uważano, że wrzos w doniczce może przyciągnąć choroby na domowników oraz nieszczęście.W przesądy można wierzyć albo nie. Jednak warto sprawdzić, co przyniesie szczęście, a co pecha. Oto najpopularniejsze i najbardziej zaskakujące przesądy związane z wrzosami. Poznaj je teraz w naszej galerii >>>>>

Dawid Łukasik