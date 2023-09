Wrzosy w domu - te kwiaty przynoszą pecha! Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu?

Wrzosy podobno rosną w miejscach, w których nigdy nie przelano krwi. Niektórzy kojarzą wrzosy jedynie z cmentarzem i nie przynoszą tych kwiatów domu, bo uważają, że spadnie na nich nieszczęście. Co kryje w sobie wrzos? Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu?

W przesądy można wierzyć albo nie. Jednak warto sprawdzić, co przyniesie szczęście, a co pecha. Zobacz listę najciekawszych i najdziwniejszych przesądów dotyczących wrzosów. Sprawdź teraz w naszej galerii, dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu: