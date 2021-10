Wszystkich Świętych 2021. Kup pan znicz last minute albo taki z wyprzedaży. I zamów pan sprzątanie grobu

Znowu zbliża się 1 listopada. Przed cmentarzami już rozstawiło się więcej kramów oferujących znicze i wiązanki. Oprócz towarów, są usługi. Chodzi o sprzątanie nagrobków. W tym tygodniu właściwie wszystkie tego rodzaju usługi są wykonywane na zamówienie (ponownie mamy do czynienia z last minute), ponieważ Święto Zmarłych przypada za niecały tydzień, w poniedziałek.

Po roku bydgoszczanin chciał tak samo zrobić, no i zarobić. Zrezygnował przez pandemię. Mieliśmy do czynienia z drugą falą koronawirusa. W tym roku pan też na zniczach się nie dorobi. Pojawiła się czwarta fala.

Gdy wyjazd za granicę jest last minute, to po taniości. - W przypadku moich zniczy tanio nie było. Ceny były standardowe. U mnie informacja oznaczała „znicze na ostatnią chwilę”, dla osób, które nie zdążyły kupić ich w sklepie.

Cennik usług na cmentarzu

Jednorazowe sprzątanie nagrobka zaczyna się od 50 złotych. Cena usługi obejmuje usunięcie starych kwiatów i zniczy, pozbieranie liści z nagrobka i zagrabienie ich ze ścieżek wokół mogiły. Taka sama stawka odnosi się do płyty na polu urnowym. Gdy grób jest podwójny, stawka wzrośnie do 65 zł. Jak nasi zmarli leżą w grobowcu (co najmniej trzy osoby), za jedną taką wizytę na cmentarzu ekipa sprzątająca policzy sobie jakieś 80 zł. W abonamencie wyjdzie przeważnie 15-20 proc. taniej, z tym, że trzeba wykupić np. usługę raz na miesiąc i opłacić z góry trzy, a więc za kwartał.