Wszystkie Parki Narodowe z biletami za wejście i fotografowanie. A co w Borach Tucholskich?

Z projektem ustawy wystąpiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zakłada on, że wstęp do wszystkich parków narodowych będzie płatny. Obecnie biletowane są wszystkie wejścia w 11 parkach narodowych . W pięciu pozostałych (w tym w Borach Tucholskich) pobiera się opłaty na części tras.

Wysokie kary dla gapowiczów

Dodatkowo płatne będzie fotografowanie oraz filmowanie. Bardzo wysoka ma być kara za brak biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi. Wynosić ma 50-krotność ceny biletu (albo 40-krotność w przypadku braku dokumentu). Zwolnieni z opłat będą tylko mieszkańcy gmin położonych w granicach parku, ale już nie ci z gmin sąsiadujących z parkiem (boleśnie dotknie to zwłaszcza mieszkańców Warszawy, Poznania i Krakowa).

Opłaty wyrównają szanse

Wszystkie parki występują w ustawie jako jeden podmiot, a zebrane pieniądze mają trafiać do jednego funduszu. Dla zarządzających Borami Tucholskimi to dobra informacja: - Charakter Parku Tatrzańskiego i naszego jest zupełnie inny – mówi Andrzej Ciężki. - Przede wszystkim parki mają różną kondycję finansową. Park Tatrzański ma nieporównywalnie większe od nas dochody z turystyki leśnej, a działalność trzeba prowadzić i w jednym i w drugim. Jeśli dobrze rozumiem intencję ustawodawcy, to chodzi między innymi o wyrównanie tych możliwości. Zwłaszcza zabiegi ochrony czynnej są kosztochłonne.